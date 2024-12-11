С июля 2025 года тарифы на электроэнергию в Пермском крае вырастут на 12,3%

Минтарифов Пермского края установлены новые тарифы на электроэнергию для населения на 2025 год. Согласно постановлению, опубликованному на сайте министерства 9 декабря, тарифы с 1 июля следующего года вырастут в среднем на 12,3%.

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Так, для одноставочного тарифа (городское поселение, для домов с газовыми плитами) стоимость одного киловатт-часа увеличится с 5,5 до 6,18 руб., для квартир с электроплитами и жителей сельской местности — с 4,07 до 4,57 руб. за 1 кВт-ч.

Кроме того, в рамках параметров, утвержденных постановлением правительства РФ в ноябре этого года, утверждены новые диапазоны потребления электроэнергии населением. Первый диапазон, при котором будет действовать базовый тариф, составит 3 тыс. кВт-ч в месяц, второй — от 3,001 тыс. до 6 тыс. кВт-ч, третий — свыше 6 тыс. кВт-ч. Стоимость электроэнергии во втором и третьем диапазоне будет выше базового тарифа. Для домохозяйств с электроотоплением предусмотрен повышенный уровень первого диапазона в отопительный период — до 3,9 тыс. кВт-ч в месяц. Диапазоны не будут применяться при расчете потребления электроэнергии домохозяйствами многодетных семей.

По оценке гарантирующего поставщика электроэнергии в крае, ПАО «Пермэнергосбыт», абсолютное большинство потребителей останется в первом диапазоне и не перейдет на повышенный тариф. «Больше базового диапазона расходует примерно 2–3% клиентов-физлиц. Пиковый расход обычного домохозяйства остается на уровне 350–500 кВт-ч в месяц. Вместе с тем особо важным становится вопрос ежемесячной передачи показаний счетчика, который фиксирует расход домохозяйства за расчетный период»,— сообщили «Ъ-Прикамье» в компании.