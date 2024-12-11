В Татарстане директора компании будут судить за невыплату зарплаты сотруднице

В Татарстане директор ООО «Алексеевск-Газспецстрой» предстанет перед судом по уголовному делу о невыплате заработной платы. Задолженность перед главным бухгалтером с учетом процентов превысила 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане директор ООО «Алексеевск-Газспецстрой» предстанет перед судом по уголовному делу о невыплате заработной платы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане директор ООО «Алексеевск-Газспецстрой» предстанет перед судом по уголовному делу о невыплате заработной платы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что в сентябре 2022 года главный бухгалтер компании подала заявление об увольнении, однако директор отказался его принимать, потребовав завершения годовой отчетности. Позже он уволил сотрудницу, но не вернул трудовую книжку. Женщина продолжила работать до мая 2023 года, но зарплату за этот период так и не получила.

В рамках расследования на движимое и недвижимое имущество обвиняемого был наложен арест для возмещения ущерба. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее, в сентябре этого года, прокуратура Алексеевского района обращалась в суд с иском о взыскании долга по зарплате в размере 270 тысяч рублей. После того как суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, районный прокурор обжаловал это решение в Верховном суде Татарстана. В результате решение было отменено, и суд обязал компанию выплатить сотруднику задолженность по зарплате, а также компенсацию за просрочку. Руководителю компании грозит до трех лет лишения свободы.

ООО «Алексеевск-Газспецстрой» специализируется на обеспечении работоспособности котельных и тепловых сетей.

Анар Зейналов