Оргкомитет Российского венчурного форума в Татарстане возглавил Валерий Фальков

Организационный комитет Российского венчурного форума возглавил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков. Мероприятие пройдет с 9 по 11 апреля 2025 года в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан.

Первый предварительный день мероприятия состоится 9 апреля в Иннополисе, а основные события запланированы на 10 и 11 апреля в Международном выставочном центре «Казань Экспо».

Директор ИВФ Татарстана Дамир Галиев сообщил, что на форуме будет создана выставочная зона для технологических компаний разных стадий. Инвесторам представят 150 компаний, разделённых по стадиям «альфа», «бета» и «гроу». Лучшие компании будут отобраны для питча перед судейской комиссией из представителей федеральных фондов и крупных акселераторов.

Влас Северин