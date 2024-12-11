Квадратура круга

Мы привыкли к тому, что кольцо должно быть круглым, ведь наши пальцы в сечении по сути имеют форму круга. На самом деле это верно с большой долей условности, и мы как правило не задумываемся, удобно ли нам носить традиционное круглое кольцо.

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Кольцо Dickson Yewn



Главным апологетом квадратных колец является ювелир из Гонконга Диксон Юн. По его мнению, квадратное кольцо максимально эргономично и при этом заключает в себе важную философскую идею: «Я намеренно отхожу от традиционной круглой формы, которую рассматриваю как символ ограничения и угнетения. Квадрат с его четырьмя углами для меня олицетворяет свободу — это мощная метафора женского опыта». Квадрат кольца из керамики или эмали внутри отделан ажурной золотой решеткой с традиционными китайскими узорами. Верхнюю часть украшает цветной камень или изящный цветущий побег из золота и бриллиантов.

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Кольца похожего силуэта находим в коллекциях Epic Jewellery. «Квадратный ободок не крутится, плотно фиксируется на пальце, а центральный камень или элемент дизайна всегда остается на нужном месте», — объясняет удобство квадратных колец Анна Минакова, арт-директор бренда. Форму «полуквадрата» (нижняя часть шинки по-прежнему круглая) имеют кольца из коллекций «Геометрия», «Железнодорожный мост», Resistance с надписью шрифтом Брайля, выложенной бриллиантами.

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«Квадратные кольца — олицетворение моего дизайна, — говорит ювелир из Москвы Алексей Зубов. — Прежде всего, это удобно». На создание колец такой формы Зубова вдохновил немецкий промышленный дизайнер Дитер Рамс. Силуэт оттачивался почти два года: ювелир искал подходящий вариант уголков, чтобы посадка была идеальной. Линейка квадратных колец «Turbo» выпускается как в классических материалах (золото, камни), так и в технологичных — титан, керамика, покрытие, специальная пиксельная огранка камней (каждый экземпляр гранится индивидуально). В создании такого кольца участвует минимум 5 человек, срок его изготовления — 2 месяца. Скоро линейку замкнут умные украшения (smart jewellery), в которых будут использованы технологичные материалы и встроены дополнительные функции. «Пиксельные» кольца из яркой керамики Алексея Зубова в этом году заняли первое место на конкурсе Гохрана, прямо сейчас их можно увидеть на выставке в ГИМе.

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В год 100-летия культового дизайна Trinity Дом Cartier выпустил тройственное кольцо в форме квадрата. Три ободка силуэта «кушон» со скругленными углами из трех видов золота по-прежнему неразрывно сцеплены между собой. И даже угловатая форма не мешает кольцам спокойно скользить друг поверх друга, меняясь местами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кольцо Cartier

Кольцо Cartier



Нина Спиридонова