Дом торговли в центре Ялты выставили на аукцион за 1 млрд рублей

Распорядительная дирекция имущества Республики Крым выставила на продажу ТЦ «Дом торговли» на Советской площади в Ялте. Начальная цена составляет 1 млрд руб. Сведения об этом опубликованы на портале «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИС Торги Фото: ГИС Торги

В состав лота входят 12 нежилых помещений площадью от 8 до 6,7 тыс. кв. м. Общая площадь здания составляет более 10 тыс. кв. м.

Заявки для участия в торгах принимаются до 13 января 2025 года, аукцион назначен на 15 января. Шаг аукциона — 52 млн руб. (5% от начальной стоимости).

Строительство пятиэтажного Дома торговли началось 15 августа 1961 года, спустя десять лет объект торжественно открыли. По словам экспертов, здание представляет собой образец советской архитектуры. Архитектор объекта — Игорь Гомоляка. Здесь были расположены торговые точки (гастроном, отделы промтоваров), а также бары и рестораны. Однако в 1990-х годах центр пришел в упадок: торговые места сдали в аренду, а гастроном прекратил существование. Сейчас в здании расположены различные магазины. Здесь же, на площади рядом с Домом торговли, расположен национализированный кинотеатр IMAX, ранее принадлежащий экс-спикеру Верховной рады Украины Арсению Яценюку.

Тат Гаспарян