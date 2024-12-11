В Ростове задержали бездомного, подозреваемого в девяти эпизодах кражи

Ростовские полицейские задержали бездомного, подозреваемого в девяти кражах на территории города. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, 48-летний фигурант ранее неоднократно был судим за аналогичные преступления.

В поисках легкой наживы злоумышленник наткнулся на поврежденный забор в одном из домовладений Октябрьского района. Проникнув в дом, пока хозяева были в отъезде, он похитил телефон, мужскую одежду, бутылку алкоголя и пачку сигарет — на сумму в 13 тыс. руб. Затем фигурант скрылся, однако позже решил вернуться на место преступления, чтобы найти что-нибудь более ценное. К этому времени дом уже осматривали сотрудники полиции, которые и задержали подозреваемого.

Установлена его причастность еще к восьми эпизодам кражи. Бездомного заключили под стражу, по двум частям ст. 158 УК РФ ему грозит до 11 лет заключения.

Дмитрий Ковалевский