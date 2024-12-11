В Тюменской области с начала года выявили 8,8 тыс. нарушений в сфере миграции

За период с января по ноябрь 2024 года в Тюменской области было выявлено около 8,8 тыс. правонарушений в сфере миграции, суды вынесли более 1,5 тыс. решений о выдворении иностранцев за пределы России. Об этом сообщила начальник Управления по вопросам миграции УМВД РФ по Тюменской области Ирина Дихтярук на заседании регионального координационного совета по вопросам гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор: ситуация в сфере межэтнических и межрелигиозных отношений в Тюменской области остается стабильной

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Моор: ситуация в сфере межэтнических и межрелигиозных отношений в Тюменской области остается стабильной

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«За 11 месяцев текущего года в Тюменской области проведено более 3,1 тыс. мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства РФ. Это на 5,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года»,— отметила госпожа Дихтярук.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что в первую очередь помощь должна быть оказана мигрантам, разделяющим ценности России и связывающим с ней свое будущее. Он отметил, что в целом ситуация в сфере межэтнических отношений в регионе стабильная.

Глава тюменского отделения ассамблеи народов России Евгений Воробьев рассказал о проектах в рамках социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов, которые реализуются регионе. «В Тюменской области живут представители разных национальностей, и мы с вами вместе создаем историю нашего региона. Благодаря нашей командной работе в Тюменской области нет проблем с этнокультурным разнообразием, отсутствует межэтническая напряженность»,— добавил Александр Моор.