Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Тюменской области с начала года выявили 8,8 тыс. нарушений в сфере миграции

За период с января по ноябрь 2024 года в Тюменской области было выявлено около 8,8 тыс. правонарушений в сфере миграции, суды вынесли более 1,5 тыс. решений о выдворении иностранцев за пределы России. Об этом сообщила начальник Управления по вопросам миграции УМВД РФ по Тюменской области Ирина Дихтярук на заседании регионального координационного совета по вопросам гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений.

Александр Моор: ситуация в сфере межэтнических и межрелигиозных отношений в Тюменской области остается стабильной

Александр Моор: ситуация в сфере межэтнических и межрелигиозных отношений в Тюменской области остается стабильной

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Александр Моор: ситуация в сфере межэтнических и межрелигиозных отношений в Тюменской области остается стабильной

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«За 11 месяцев текущего года в Тюменской области проведено более 3,1 тыс. мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства РФ. Это на 5,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года»,— отметила госпожа Дихтярук.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что в первую очередь помощь должна быть оказана мигрантам, разделяющим ценности России и связывающим с ней свое будущее. Он отметил, что в целом ситуация в сфере межэтнических отношений в регионе стабильная.

Глава тюменского отделения ассамблеи народов России Евгений Воробьев рассказал о проектах в рамках социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов, которые реализуются регионе. «В Тюменской области живут представители разных национальностей, и мы с вами вместе создаем историю нашего региона. Благодаря нашей командной работе в Тюменской области нет проблем с этнокультурным разнообразием, отсутствует межэтническая напряженность»,— добавил Александр Моор.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...