В Башкирии в этом году сумма закупок у малого бизнеса составила 26,7 млрд рублей

За одиннадцать месяцев этого года в Башкирии общая стоимость закупок у малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций составила 26,7 млрд руб., увеличившись на 1,5 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщила пресс-служба республиканского правительства.

Закупки у малого бизнеса и социально ориентированных НКО проводятся на особых условиях, в них не могут участвовать крупные предприятия, пояснила исполняющая обязанности председателя госкомитета по конкурентной политике Гульшат Арсланова. Это позволяет малому бизнесу получать стабильный доход. В соответствии с законодательством, государственные компании должны отдавать не менее 25% от общего годового объема закупок малому и среднему бизнесу.

Майя Иванова