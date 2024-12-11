В Чувашии мошенники пытались обмануть женщину при продаже козы

В Чувашии жительница Чебоксар чуть не лишилась денег, выставив на продажу козу через интернет. Покупатель пытался получить доступ к её банковским счетам. Об этом сообщает Управление МВД России по Чебоксарам.

По данным ведомства, 39-летняя женщина разместила объявление о продаже козы по просьбе родителей. Покупатель связался с ней через мессенджер и попросил включить демонстрацию экрана на телефоне. Во время общения ей пришло сообщение с кодом подтверждения банковской операции. Женщина вовремя поняла, что это попытка мошенничества, прекратила разговор и заблокировала банковские карты.

В полиции возбудили уголовное дело по статье о покушении на кражу с банковского счета. Сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

Анар Зейналов