В двух пермских больницах открыты отделения для бойцов СВО
В краевой клинической больнице и городской клинической больнице открыты два отделения для оказания медицинской помощи бойцам из зоны СВО, сообщила пресс-служба регионального минздрава.
Фото: Минздрав Пермского края.
Отделения были открыты еще в середине октября, каждое из них рассчитано на 50 коек.
За два месяца работы отделений медицинская помощь оказана 212 пациентам. Отделение при краевой больнице посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В своем телеграм-канале он высоко оценил организацию работы отделения и пообщался с бойцами.
Главный врач Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов уточнил, что через отделение прошло уже 105 пациентов, проведено 97 операций.