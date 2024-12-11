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В двух пермских больницах открыты отделения для бойцов СВО

В краевой клинической больнице и городской клинической больнице открыты два отделения для оказания медицинской помощи бойцам из зоны СВО, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Фото: Минздрав Пермского края.

Фото: Минздрав Пермского края.

Отделения были открыты еще в середине октября, каждое из них рассчитано на 50 коек.

За два месяца работы отделений медицинская помощь оказана 212 пациентам. Отделение при краевой больнице посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В своем телеграм-канале он высоко оценил организацию работы отделения и пообщался с бойцами.

Главный врач Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов уточнил, что через отделение прошло уже 105 пациентов, проведено 97 операций.

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