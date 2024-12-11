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Коммерсантъ FM
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Глава Минкульта Мордовии Светлана Баулина попала в ДТП, погиб ее водитель

Министр культуры Республики Мордовия Светлана Баулина попала в ДТП на территории региона. В результате погиб водитель служебного автомобиля, чиновница госпитализирована, сообщил губернатор Мордовии Артем Здунов.

Светлана Баулина

Светлана Баулина

Фото: @svetbaulina

Светлана Баулина

Фото: @svetbaulina

По данным главы региона, авария произошла на трассе М-5. Министр возвращалась из Рязани, где была в командировке. Господин Здунов подчеркнул, что врачи контролируют состояние госпожи Баулиной. Подробности происшествия устанавливаются.

Издание «Известия Мордовии» со ссылкой на данные Госавтоинспекции уточнило, что авария произошла в 21:55 по местному времени. Служебная машина «Шкода Октавия» столкнулась с грузовиком «Рено Премиум» с полуприцепом, за рулем которого был 49-летний мужчина. Экспертиза показала, что он был трезв во время инцидента.

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