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В Чувашии гендиректор стройкомпании предстанет перед судом за невыплату зарплаты

Следственный комитет Чувашии завершил расследование уголовного дела против директора строительной компании из Чебоксар. Его обвиняют в полной невыплате зарплаты бывшему сотруднику на сумму более 109 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

В Чувашии гендиректор стройкомпании предстанет перед судом за невыплату зарплаты

В Чувашии гендиректор стройкомпании предстанет перед судом за невыплату зарплаты

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В Чувашии гендиректор стройкомпании предстанет перед судом за невыплату зарплаты

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По версии следствия, руководитель компании, несмотря на наличие средств на счетах, не выплатил заработную плату и компенсацию за отпуск инженеру за период работы в октябре–ноябре 2023 года. Нарушение продолжалось более двух месяцев подряд, что подпадает под ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев подряд).

На этапе следствия задолженность перед потерпевшим была полностью погашена, включая компенсацию за неиспользованный отпуск и за задержку выплат. Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения.

Анар Зейналов

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