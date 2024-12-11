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Бывший гендиректор ЧЭМК осужден условно за развращение несовершеннолетних

Калининский районный суд Челябинска приговорил к четырем годам условного лишения свободы бывшего генерального директора АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) Павла Ходоровского, обвиняемого в развратных действиях и получении сексуальных услуг от несовершеннолетних. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе суда.

Фото: Пресс-служба ЧЭМК

Фото: Пресс-служба ЧЭМК

Испытательный срок по приговору составил три года.

В июне региональное управление возбудило в отношении экс-главы ЧЭМК «ряд уголовных дел по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности». По данным СМИ, Павел Ходоровский признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. В начале ноября суд смягчил ему меру пресечения и перевел из-под стражи под домашний арест.

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