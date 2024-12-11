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В Казанском цирке ожидают, что почти 100 тысяч зрителей увидят новогоднее шоу

В Казанском государственном цирке продлили показ новогоднего представления «Лабиринт» до конца января. Ожидается, что шоу смогут увидеть до 98 тыс. зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе Казанского цирка.

Среди зрителей новогодней сказки ожидают 10 тыс. членов семей участников СВО. Для них бесплатные билеты предоставит мэрия Казани.

В цирке планируют показать 49 представлений сказки «Лабиринт». Они будут идти в расписании с 20 декабря 2024 года до 26 января 2025 года.

В прошлом году новогоднее шоу «Как кот на новый год счастье принес» увидели более 85,8 тыс. зрителей.

«Лабиринт» — шоу по мотивам произведения Льюиса Кэрролла. Это совместный проект Казанского цирка и Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.

Диана Соловьёва

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