Филиал пермского технопарка стал региональным оператором Сколково

Филиал пермского технопарка Morion Digital «Саратов Диджитал» получил статус регионального оператора Фонда «Сколково». Как сообщает пресс-служба технопарка, соответствующее соглашение было подписано 10 декабря на открытии Форума технологического предпринимательства в Саратовской области. Отмечается также, что полученный статус даст возможность местным компаниям использовать механизмы поддержки и сервисы «Сколково».

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Отметим, пермский технопарк Morion Digital получил статус регионального оператора Сколково в декабре 2019 года.

Morion Digital — один из крупнейших частных технопарков России. Резидентами технопарка на 2024 год являются более 70 компаний — от стартапов до корпораций. Большинство работает в области робототехники и искусственного интеллекта. Цель технопарка — создание экосистемы технологического предпринимательства для компании и частных разработчиков.