ООН: число жертв торговли людьми в мире с 2020 года выросло на 43%

Торговля людьми в мире вновь растет после спада, который наблюдался в период пандемии COVID-19. В 2022 году число жертв торговли людьми выросло на 25% по сравнению с 2019-м и на 43% по сравнению с 2020-м. Такие данные приводятся в новом докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Основными причинами роста торговли людьми ООН называет бедность, вооруженные конфликты, изменение климата. В 2022 году, по данным УНП ООН, жертвами торговли людьми стали представители как минимум 162 национальностей и они были проданы в 128 странах. Больше всего жертв торговли (31%) вывезли из стран Северной Африки и африканских стран к югу от Сахары. На втором месте страны Европы (27%), при этом здесь наибольшее количество людей вывезено из стран Центральной и Юго-Восточной Европы (12%).

Пострадавших от торговли детьми в 2022 году было на 31% больше, чем в 2019 году. Чаще всего жертвами становились девочки (на 38%), их продают и в странах с высоким уровнем доходов. По-прежнему большинство жертв торговли людьми составляют женщины и девочки — 61%. Мальчиков продают в основном для рабского труда (45%), а также заставляют их заниматься попрошайничеством или насильно вовлекают в преступную деятельность.

Алена Миклашевская