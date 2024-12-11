В Ярославле сотруднице полиции вынесли приговор за взятки от мигрантов

В Ярославле Заволжский районный суд вынес приговор начальнице отдела по вопросам миграции одного из территориальных органов внутренних дел. Как сообщили в СУ СК России по Ярославской области, ей назначено наказание в виде лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как установил суд, подсудимая получила лично и через посредника 280 тыс. руб. за беспрепятственный прием и проверку документов для постановки на учет по месту пребывания уроженцев Средней Азии. Также она получила 35 тыс. руб. за беспрепятственное принятие документов, необходимых для оформления и дальнейшего приема в гражданство РФ иностранных граждан в упрощенном порядке. Деньги передавали мигранты через посредника.

Начальницу признали виновной в получении взятки и ее вымогательстве (п. «в» ч. 5 ст. 290 и п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Суд назначил ей наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии и штрафа 300 тыс. руб. Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован.

Алла Чижова