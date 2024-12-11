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В Чувашии директор Центра по охране культурного наследия покинул свой пост

Александр Ипатьев освобожден от должности директора Государственного центра по охране культурного наследия Чувашской Республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства Чувашии.

«Освободить Ипатьева Александра Витальевича от должности директора бюджетного учреждения Чувашской Республики "Государственный центр по охране культурного наследия" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики»,— говорится в распоряжении.

Причины освобождения от должности не сообщаются.

Анар Зейналов

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