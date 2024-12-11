«Молот» взял опытного нападающего, выступавшего в КХЛ

Пермский хоккейный клуб «Молот» заключил соглашение с 32-летним нападающим Владиславом Картаевым. Игрок является воспитанником челябинской школы хоккея, неоднократно привлекался в расположение молодежной сборной России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Картаев.

Фото: ХК «Молот». Владислав Картаев.

Фото: ХК «Молот».

В рамках Континентальной хоккейной лиги Владислав Картаев выступал в составе «Салавата Юлаева», ярославского «Локомотива» и новокузнецкого «Металлурга». Вместе с «Локомотивом» дважды становился бронзовым призером КХЛ.

Суммарно в Континентальной хоккейной лиге форвард провел 542 матча, в которых набрал 117 (51+66) баллов за результативность при показателе полезности «–2».

В играх ВХЛ защищал цвета «Дизеля» и «Югры». Текущий сезон начинал в ХК «Норильск», где в 29 матчах набрал 9 (5+4) баллов за результативность при показателе полезности «+5».

Суммарно в рамках ВХЛ Владислав Картаев провел 114 матчей, в которых набрал 47 (19+28) баллов по системе «гол+пас» при показателе полезности «+24».

Напомним, главный тренер «Молота» Евгений Попихин на послематчевых комментариях сетовал, что в команде не хватает опытных игроков. «Нужна и подпитка, пару игроков, которые решать могут»,— сказал он вчера после трудной победы над ЦСК ВВС.