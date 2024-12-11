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В Челябинске установили еще шесть камер для контроля за выделенными полосами

С 11 декабря еще шесть стационарных камер начали контролировать случаи выезда автомобилей на выделенные полосы для общественного транспорта. Комплексы фото- и видеофиксации находятся на улицах Северо-Крымской, Труда и Энгельса и на проспекте Ленина, сообщил замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров в своем telegram-канале.

Всего в Челябинске 17 участков выделенных полос контролируются стационарными камерами. В пилотном режиме установлен мобильный комплекс на одном из автобусов большого класса. Сейчас он выявляет нарушения на улицах Героев Танкограда и Воровского.

Александр Егоров напомнил, что штраф за выезд на выделенную полосу составляет 1,5 тыс. руб.

Виталина Ярховска

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