В Ярославской области выявили нелегальных мигрантов

В Ярославской области составлено 340 протоколов за нарушения в сфере миграции, возбуждено пять уголовных дел и принято решение о выдворении 16 иностранных граждан. Итоги мероприятия «Стройка-2024», направленного на выявления нарушений миграционного законодательства, подвели в областном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

За неделею в регионе в рамках мероприятия было проведено 620 рейдов, было проверено 102 объекта строительства, 94 торговых объекта, а также 314 «мест компактного проживания».

121 протокол был составлен за нарушение иностранцем или лицом без гражданства правил въезда в Россию или режима пребывания в стране, 42 протокола — за незаконное осуществление трудовой деятельности, 44 протокола — за нарушение правила пребывания, 29 протоколов — за привлечение к трудовой деятельности при отсутствии у иностранца или лица без гражданства разрешения на работу или патента.

16 человек будут выдворены за пределы РФ в принудительном порядке. Также возбуждено пять уголовных дел, из них три по ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ).

Алла Чижова