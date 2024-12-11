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В Уфе утвердили проект планировки участка возле противотуберкулезного диспансера

Администрация Уфы утвердила разработанные ООО «Специализированный застройщик Проект С-62» проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Сагита Агиша, Степана Злобина, Минигали Губайдуллина, Гали Ибрагимова и проектируемыми улицами. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ориентировочная площадь территории — 30,9 га. Сейчас на ней расположены административные здания, капитальный гараж, проходная, Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер, строящееся административно-торговое здание с блоком апартаментов и подземным паркингом на 88 машино-мест, автоцентр, автосервисы, автомойка и АЗС.

Между улицей Сагита Агиша и проектируемой улицей расположены городские леса общей площадью 7,5 га. Проектом не предусмотрено изменение их границ и площади, объекты капитального строительства на их участках не размещаются. Также в территорию проектирования входят санитарнозащитные зоны от объектов АЗС, ГУП «Башавтотранс» и снегоплавильных пунктов.

Проектировщиками предлагается снести гаражные боксы и хозяйственные постройки, разрушенные здания и сооружения, а также административные здания общей площадью застройки 31,9 тыс. кв. м.

В квартале планируется построить школу на 1,7 тыс. мест и детский сад на 250 мест, поликлинику на 900 посещений в смену, открытую парковку на 103 машино-мест, многоквартирный дом высотой переменной этажности (от девяти до 25) с паркингом на 584 машино-мест и встроенными помещениями обслуживания. Общая жилая площадь многоквартирного дома составит 51,8 тыс. кв. м, в нем будут проживать более 1,7 тыс. человек.

Как сообщал «Ъ-Уфа», мэрия разрешила компании разработать проекты планировки и межевания территорией в сентябре текущего года.

ООО «Специализированный застройщик Проект С-62», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в ноябре 2023 года. Компания выступает в роли заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Учредителем является (через люберецкое ООО «Самолет-регионы») Александр Прыгунков. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб.

Майя Иванова

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