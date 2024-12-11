Кикшеринговый сервис и прокуратура подали жалобу на решение краевого суда

В В 4 апелляционный суд общей юрисдикции (Нижний Новгород) поступили три жалобы на решение первой инстанции, которая отказала в иске кикшеринговым компаниям, пытавшимся оспорить правила, запрещающие парковку электросамокатов в центре Перми. Картотека суда недоступна для просмотра, однако, по данным источника «Ъ-Прикамье», в период с 12 по 13 ноября в краевой суд поступило три жалобы — от ООО «ВУШ» (Whoosh), ООО «ЮрентБайк.ру» (Urent) и региональной прокуратуры. Дата рассмотрения жалоб не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Мой город Перми» В Контакте. Фото: «Мой город Перми» В Контакте.

22 сентября Пермский краевой суд отказал в иске кикшеринговых сервисов ООО «ВУШ» (Whoosh) и ООО «ЮрентБайк.ру» (Urent) к Пермской городской думе. Истцы настаивали на том, что представительный орган превысил полномочия, вводя новые правила благоустройства. На сторону предпринимателей встала прокуратура, которая посчитала, что принятые в марте этого года правила не соответствуют федеральному законодательству.

Напомним, минувшей весной сервисы аренды электросамокатов прекратили работу в Перми из-за ограничений по размещению средств индивидуальной мобильности в центре города. Новые требования, принятые в марте этого года депутатами гордумы, разрешили оставлять самокаты только на специальных велопарковках. При этом в центральном планировочном районе Перми пункты размещения для СИМ предусматривать не стали. Самокаты, оставленные в нарушение новых правил, в апреле текущего года начали вывозить на штрафстоянки. В итоге за три дня работы на штрафстоянки было эвакуировано большинство СИМ кикшерингов. В июне предприниматели обратились в суд. На сторону предпринимателей фактически встала прокуратура Перми, направив в гордуму протест на спорные правила благоустройства.