УФАС привлечет компанию по поверке счетчиков к ответственности из-за рекламы

Управление ФАС России по Челябинской области привлечет к административной ответственности магнитогорскую организацию «ЖилСервис» за распространение листовок, схожих с квитанциями на оплату жилищно-коммунальных услуг. Антимонопольное ведомство ранее также признавало рекламу ненадлежащей. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в апреле 2024 года УФАС РФ по Челябинской области признало рекламу «ЖилСервис» о поверке счетчиков в Магнитогорске ненадлежащей. В листовках компании, которые раскладывались в почтовые ящики, были размещены штрих-код и ссылки на нормативные правовые акты, а также содержались формулировки: «уведомление», «извещение», «…приборы учета воды должны пройти обязательную метрологическую поверку, без проведения которой…», «вам необходимо согласовать дату и время…».

Ведомство посчитало, что сходство листовок с квитанциями на оплату ЖКХ вводит потребителей в заблуждение. Подобная реклама также создавала впечатление, будто жителям необходимо в обязательном порядке обратиться именно в «ЖилСервис».

Кроме того, в листовках не указана организационно-правовая форма компании, из-за чего она могла ассоциироваться у потребителя с государственной или муниципальной структурой.