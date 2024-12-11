«Порядок должен быть»

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выразил удивление отсутствием оценок за поведение в школах и отметил, что вопрос их возвращения требует обсуждения. Принять немедленное решение по этому поводу он не готов. Министерство просвещения ранее концептуально идею поддержало. Однако с поправкой на то, что многие аспекты необходимо тщательно продумать. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает инициативу крайне спорной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Владимир Путин проводил традиционное новогоднее итоговое заседание своего Совета по правам человека и развитию гражданского общества. Среди прочего был затронут вопрос возращения оценок за поведение в средней школе. Президент удивился, что подобного, оказывается, в современной России нет. Скорее всего, теперь надлежащие выводы будут сделаны. Доводы приводятся следующие: много развелось нынче хулиганов, учителей оскорбляют, в том числе и в социальных сетях. Дальше — больше. Организовывают прямо вот кампанию травли. Родители зачастую подключаются и даже неконструктивные политики.

Иными словами, мы имеем дело с хулиганом нового типа. И вопрос этот уже получается не просто дисциплинарный, а без пяти минут политический. Так что "двойку" ему или ей за поведение и вон из школы. А там пусть в суде обжалует.

Для справки: оценки за поведение выставлялись в Российской империи. Революционные власти в 1917 году их отменили, но в 1943 году СССР все вернул обратно. Соответственно, после его распада данный порядок был вновь упразднен.

Но как оценивать поведение? По каким критериям? Плевался — «тройка». А если, извините, выражался, тогда, как говорится, без колебаний. Собственно, почему оценки за поведение отменяли? Считалось, что это форма давления на личность. Анекдот был такой в советское время. Школьника вызывают на педсовет, дневник смотрят: математика — два, русский — два, физика — два, пение — пять. Так он еще и поет?

А еще, помнится, в наше время плохих учеников-хулиганов заставляли класс убирать после уроков. Наверное, не совсем это было правильно с точки зрения прав человека, зато действенно. Так часто случается в мировой истории, что гении плохо себя ведут. Но им многое прощается, потому что они гении или таланты. А серые бездарности тихо на уроках сидят и в социальные сети решительно ничего не пишут. Но кто для страны в итоге будет полезнее? Это, как говорится, большой вопрос. Человек — существо сложное, его очень трудно в рамки загнать. Вернее, загнать-то можно, но будет ли от этого положительный эффект с точки зрения перспективы и достижения общественных показателей?

Вот так и подумаешь о телесных наказаниях — такие предложения тоже имеют место. Неправильно это, конечно, но чем человеку карьеру ломать, волчьи билеты выписывать, лучше уж розгами выпороть. Впрочем, это же не наши методы. Между тем как-то жили все эти годы без оценок за поведение и ничего, не упало небо на землю. Хотя, конечно, порядок должен быть, и с этим трудно поспорить. Только вот необязательно наводить его исключительно карательными методами.

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