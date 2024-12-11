Филиал крупной пермской сети кофеен открылся в Алматы

Пермская сеть кофеен Monkey Grinder открыла филиал в городе Алматы. Как свидетельствует информация на официальном сайте заведения, экспресс-кофейня расположилась в учебном корпусе Казахского национального исследовательского технического университета им. К. И. Сатпаева на ул. Каныша Сатпаева, 22.

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Согласно официальному сайту Monkey Grinder, в Казахстане находятся еще три филиала кофейни. Точки располагаются в городе Павлодаре по адресам: ул. Ломова, 64, 45к1, и ул. Мира, 60. Пермская сеть представлена также в Екатеринбурге, Вологде, Уфе и Кирове.

Сеть кофеен Monkey Grinder открылась в Перми в 2013 году. На сегодняшний день в столице Прикамья располагается более 45 точек сети.