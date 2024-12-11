Мэрия Ярославля предложит многодетным по полмиллиона вместо бесплатной земли

Мэрия Ярославля введет дополнительную социальную выплату многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий и имеющим право на бесплатный земельный участок в городе в размере 482628 руб. Проект решения об этом мэрия внесла в муниципалитет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Выплата будет предоставляться взамен бесплатной земли. Согласно региональному закону, многодетные семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, имеют право на бесплатное получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Однако в городе свободных мест для застройки мало, городские власти не могут обеспечить всех желающих. Вместо земли многодетным предложат выплату. Расчет мэрия производила из средней кадастровой стоимости земли площадью 600 кв.м.

Аналогичная выплата предусмотрена за счет областного бюджета, она составляет 167116 руб. Таким образом, ярославская семья сможет получить вместо участка 649744 руб.

На начало декабря в очереди на участки для ИЖС в областном центре находились 84 семьи. Если решение будет принято, на выплаты им из бюджета потребуется более 40 млн руб.

Антон Голицын