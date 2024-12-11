Челябинский суд оправдал блогера Ивлееву по подозрению в подрыве традиционных ценностей

Челябинский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции об оправдании блогерши и предпринимательницы Анастасии Ивлеевой по подозрению в подрыве основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Жалобу заявительницы Елены Морозовой оставили без удовлетворения. Постановление опубликовано на сайте суда.

Изначально жительница Челябинской области подала иск в Златоустовский городской суд. Госпожа Морозова указала, что Анастасия Ивлеева привлекла позиционированием себя как «блогера, телеведущей, фэшн-иконы и топовой кошечки». У зрительницы появилось желание стать такой же «известной, модной и богатой». Однако по мере просмотра контента местная жительница выявила 84 видео, в которых предпринимательница использует нецензурную лексику, запрещенную для распространения в соцсетях; при этом она рекламирует товары и услуги в роликах. Елена Морозова ощутила «чувство безысходности, обреченности, страха за будущее своих детей, внуков, за будущее России». Оценив свои страдания, она подала иск с требованием к блогерше удалить видео, содержащие обсценную лексику, фрагментарно либо полностью и выплатить в качестве компенсации морального вреда 1 млн руб.

Однако суд первой инстанции не согласился с выводами Елены Морозовой. Контент, производимый Анастасией Ивлеевой, имеет пометку «18+», соответственно, дети ограждены от его потребления. В действиях предпринимательницы не усмотрели нарушений прав заявительницы. Что касается компенсации, между сторонами отсутствовали какие-либо договорные отношения о приобретении товаров и услуг, а значит, оснований для выплаты истцу как потребителю не имеется. Госпожа Морозова не согласилась с решением суда и подала апелляцию. На заседание ни заявительница, ни ответчица не явились. Коллегия Челябинского областного суда, рассмотрев материалы дела и жалобу, не нашла оснований для отмены или изменения решения первой инстанции.

Виталина Ярховска