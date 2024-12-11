В Забайкалье старший лейтенант осужден за подготовку теракта на золотом руднике

Второй Восточный окружной военный суд признал Евгения Ялового и Виталия Зубкова виновными в подготовке теракта на золотодобывающем предприятии в Забайкальском крае и в вымогательстве. Зубков лишен звания «старший лейтенант». Яловой также осужден за совращение несовершеннолетней и за использование ребенка для изготовления порнографии.

Евгений Яловой и Виталий Зубков решили совершить теракт для «дестабилизации деятельности органов государственной власти», сообщила пресс-служба суда. Они изучили расположение складов и построек предприятия, правила обращения с оружием и взрывными устройствами и способы изготовления самодельных зажигательных устройств. Готовившие теракт купили бронежилеты для своей безопасности, отметили в суде.

Яловой и Зубков, как утверждается, потребовали от своего знакомого 100 тыс. руб. под угрозой физического насилия от третьего лица. Тот перечислил деньги на банковский счет. Яловой, как установил суд, совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней. Он также признан виновным в незаконном изготовлении порнографии и использовании девочки младше 14 лет для изготовления порнографии.

Суд приговорил Ялового к 20 годам лишения свободы. Первые пять лет он будет отбывать в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Ему назначено принудительное лечение. Зубков приговорен к 17 годам лишения свободы. Первые четыре года он будет отбывать в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу. Суд не сообщает о признании вины подсудимыми.