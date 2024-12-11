Прокуратура выявила нарушения при начислении зарплат врачам скорой помощи Кудымкара

Прокуратура Кудымкара и государственная инспекция труда отреагировали на обращение врачей скорой помощи, ранее записавших видеообращение о нарушении своих трудовых прав и низкой зарплате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники скорой помощи Кудымкара.

Сотрудники скорой помощи Кудымкара.



Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, в ходе проверки установлено, что при начислении зарплаты врачам скорой помощи в состав минимального размера оплаты труда необоснованно включаются доплаты за работу в условиях, отличающихся от нормальных, подлежащие начислению сверх установленного МРОТ. Из-за этого зарплата за январь — октябрь 2024 года была исчислена с нарушением и выплачена не в полном объеме.

По итогам проверки главному врачу ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» Игорю Уточкину внесено представление. Сотрудники бухгалтерии, виновные в нарушениях, будут привлечены к административной ответственности за нарушение трудового законодательства.

В краевом минздраве от комментариев воздержались.