Призывавший к захвату власти житель Приморья проведет 2,5 года в колонии

Суд в Приморском крае признал местного жителя виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ) и приговорил к 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении, сообщила пресс-служба регионального Пограничного управления ФСБ. Там отказались рассказать «Ъ» подробности дела, мотивируя это тем, что судебный процесс был закрытым.

Мужчина был задержан в июне текущего года сотрудниками спецслужбы. На распространенном ведомством видеоролике группа захвата проводит задержание осужденного в его квартире и укладывает его лицом в пол. По версии следствия, мужчина публично призывал жителей приграничных населенных пунктов «к свержению конституционного строя и захвату власти в Российской Федерации».

Максимальное наказание за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 205.2 УК РФ, предусматривает до пяти лет лишения свободы. Относительно мягкое наказание может быть связано с тем, что подсудимый признал вину и сотрудничал со следствием.

Алексей Чернышев, Владивосток