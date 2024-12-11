Осужденных на пожизненное заключение террористов могут лишить права на УДО

Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что осужденные на пожизненное лишение свободы по террористическим статьям могут потерять право на условно-досрочное освобождение (УДО). Это решение в случае его одобрения может быть принято при нарушении ими дисциплины или совершении новых преступлений.

«Мы сейчас предлагаем поправку в закон, чтобы террористы, которые получили наказание пожизненно, лишались свободы, они не могли иметь права на условно-досрочное освобождение»,— сказал господин Пискарев на вчерашнем пленарном заседании Госдумы (цитата по «РИА Новости»).

По действующему законодательству лица, отбывающие пожизненный срок, могут быть освобождены по УДО после 25 лет заключения. Для этого необходимо отсутствие злостных нарушений в течение последних трех лет. Пожизненное лишение свободы назначается за особо тяжкие преступления, включая теракты. Согласно ч. 2 ст. 57 УК РФ, наказание в виде пожизненного заключения не назначается женщинам, а также лицам в возрасте до 18 лет и мужчинам, достигшим 65 лет к моменту вынесения приговора.

Первые осужденные на пожизненный срок получили право на УДО в 2018 году. На тот момент в России работали семь исправительных колоний для таких заключенных, где отбывало наказание около 2 тыс. человек, сообщал начальник управления исполнения приговоров ФСИН России Игорь Вединяпин.