РБК: производитель касс «Штрих-М» продаст часть бизнеса из-за финансовых проблем

Группа компаний «Штрих-М» — разработчик и производитель систем автоматизации бизнеса для ритейла, транспорта и городской инфраструктуры — проводит реструктуризацию для оптимизации бизнес-процессов и выхода из финансовых трудностей. Об этом в интервью РБК сообщил гендиректор и учредитель ГК Андрей Журавлев.

По его словам, летом текущего года в отношении нескольких юрлиц группы, включая основное — АО «Штрих-М», введена процедура наблюдения. Та же мера действует и в отношении одного из пяти совладельцев компании Олега Глошкина. В суды поступили иски о признании банкротами еще ряда компаний, среди которых «Штрих-М инжиниринг» и ЯРУС ЛТД.

Долг компании в настоящее время превышает 3 млрд руб., из которых 2,2 млрд руб.— обязательства перед кредиторами, включая «Сбер», Металлинвестбанк и Альфа-банк. Для выхода из кризиса ГК планирует продать часть активов, включая три завода. Господин Журавлев отметил, что в июне «Штрих-М» уменьшил объемы производства и количество контрактов на 70–80%, а летом провел сокращение численности сотрудников.

После реструктуризации группа компаний сосредоточится на производстве оборудования и разработке программного обеспечения в сфере контрольно-кассовой техники, весовой техники и автомобильной электроники. По оценкам потенциальных покупателей, стоимость бизнеса компании может составить около 4–5 млрд руб. В частности, при продаже НТЦ «Измеритель» группа может выручить около 1,5 млрд руб.

ГК «Штрих-М» была основана в 1987 году на базе НТЦ «Измеритель» и владеет тремя производственными площадками. Основными бенефициарами являются Андрей Журавлев (доля в 59,5%) и Наталья Хваткова (30%). У компании более 600 партнеров и порядка 1,5 тыс. сервисных центров. Группа является одним из бенефициаров введения в сферу торговли чипов для записи и хранения информации о расчетах через онлайн-кассу. Выручка группы в 2023 году превысила 7 млрд руб.