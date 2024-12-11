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Коммерсантъ FM
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Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку на Ямале

Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили в Росавиации. Воздушное судно принадлежит компании «Мобил Авиа». По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Росавиация классифицировала происшествие как аварию.

Официальный представитель федерального агентства Артем Кореняко со ссылкой на данные эксплуатанта уточнил, что в момент вынужденной посадки на борту воздушного судна было восемь человек — два члена экипажа и шесть пассажиров. Самолет, приземлившись на расстоянии около одного километра от посадочной площадки Тамбей, получил повреждения. Межгосударственный авиационный комитет проведет расследование по факту инцидента с Ан-2.

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