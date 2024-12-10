Депутат ГД РФ просит Михаила Евраева наградить спасителя тонувшего ребенка

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите семьи и глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая обратилась к губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву с просьбой наградить Владимира Соколова — тренера спорткомплекса «Молния», который спас мальчика, провалившегося в пруд. Об этом госпожа Буцкая написала в своем Telegram-канале

Инцидент произошел 3 декабря во Фрунзенском районе Ярославля. Ребенок, направляясь в художественную школу, решил сократить путь и пересек пруд рядом со спорткомплексом. Лед не выдержал, и мальчик оказался в воде. Спас ребенка тренер спорткомплекса Владимир Соколов. Депутат узнала о поступке из СМИ и направила обращение к главе региона.

«Прошу Вас поручить проверить данную информацию и в случае ее подтверждения отметить смелые и решительные действия мужчины»,— написала депутат в письме к губернатору Ярославской области.

Антон Голицын