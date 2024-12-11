«Молот» с трудом обыграл аутсайдера дома

Вчера ХК «Молот» (Пермь) в рамках регулярного чемпионата ВХЛ встречался с одним из аутсайдеров лиги - ЦСК ВВС. Клуб из Самары сейчас занимает 30 из 33 мест в турнире ВХЛ.

Однако поединок с аутсайдером вышел для пермской команды тяжелым – большая часть игры прошла со счетом 1:1, и лишь в третьем периоде пермяки забросили победную шайбу – ее записал себе Денис Голубев. После матча «Молот» поднялся на 9 место в турнирной таблице. Наставник «молотобойцев» Евгений Попихин, отвечая на вопрос, почему игры против аутсайдеров «Молоту» даются так тяжело, посетовал на состав пермяков, в котором есть игроки, которые еще в прошлом году играли в Молодежной хоккейной лиге.

«Сейчас им доверяют, они в меньшинстве играют. Создаем много моментов. Конечно, нужна и подпиточка, и пару игроков, которые решать могут. То, что команда работает, то, что команда прогрессирует, то, что команда встает, проиграли прошлую игру, но сейчас встали — это говорит о том, что у команды есть характер, есть дух, и они хотят выигрывать. Это самое главное» - сказал тренер пермяков.

Следующий матч пермяки сыграют на домашней арене 12 декабря против саратовского «Кристалла».