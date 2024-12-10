Путин предложил создать структуру для помощи украинцам, желающим жить в России

Президент Владимир Путин предложил создать структуру, которая будет заниматься помощью гражданам Украины, переезжающим в Россию. По его словам, необходимо поддерживать украинцев, которые хотят «жить и строить свое будущее» в России.

«Это совершенно очевидная вещь. Обязательно на это обращу внимание коллег, и, может быть, действительно нужно подумать о каких-то структурах, которые занимаются решением подобных вопросов целенаправленно»,— сказал президент на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (цитата по ТАСС).

Он также заявил о необходимости разобраться со случаями, когда беженцы с Украины размещены в неустроенных пунктах временного размещения.

По данным властей 45 регионов России на конец октября 2023 года, в российских пунктах временного размещения проживали как минимум 24,8 тыс. беженцев с Украины (включая жителей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей). По сведениям Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) на июнь 2024 года, всего на фоне боевых действий Украину покинули более 6,5 млн человек.