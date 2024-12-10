Путин рассказал, что не сразу согласился на назначение Цивилевой замминистра
Президент России Владимир Путин рассказал, как принимал решение назначить Анну Цивилеву заместителем министра обороны. По словам главы государства, он не сразу согласился с предложением министра обороны Андрея Белоусова сделать госпожу Цивилеву его заместителем, так как считал, что ей нужно сосредоточиться на поддержке военнослужащих и их семей.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Путин подчеркнул, что работа фонда продолжается и стала более целенаправленной. Он отметил, что теперь удается успешно совмещать возможности фонда с задачами министерства обороны.
«Я полагал, что ей нужно сосредоточить свое внимание именно на работе фонда, на оказании поддержки нашим ребятам, которые с линии боевого соприкосновения выходят, и членам их семей. Но тем не менее все-таки работа фонда продолжается, и она, может быть, стала даже более целенаправленной»,— сказал президент на заседании.
Фонд «Защитники Отечества» был создан 1 июня 2023 года по указу Владимира Путина. Тогда же был подписан указ о назначении Анны Цивилевой на должность главы организации. Он занимается предоставлением помощи военнослужащим, которые вернулись с боевых действий на Украине. Фонд имеет филиалы во всех 89 субъектах страны.
На новую должность президент назначил Анну Цивилеву 17 июня этого года. Ей было поручено курировать вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, а также «трансформации и выведения всех связанных с этим процессов в военном ведомстве на новый качественный уровень, где в центре находится человек».