Путин отметил помощь СПЧ бойцам СВО и работу в Донбассе и Новороссии

Президент России Владимир Путин поблагодарил Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) за поддержку участников специальной военной операции и их семей, включая работу в рамках «народного оборонно-промышленного комплекса».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На заседании СПЧ господин Путин отметил важность тесного взаимодействия совета с Общественной палатой и волонтерскими организациями, а также с фондом «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что члены совета активно помогают жителям территорий, подвергающихся обстрелам.

«Члены Совета помогают жителям территорий, находящихся под обстрелом противника. Многое делают для обеспечения наших героев на передовой, в том числе продукцией так называемого народного ОПК. Уже говорил, что он стал серьезной отраслью, и нам надо активно задействовать его ресурсы»,— заявил президент на заедании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (цитата по сайту Кремля).

Глава государства отметил, что члены совета регулярно бывают на исторических территориях Донбасса и Новороссии. Он подчеркнул важность их работы по фиксации нарушений прав мирных жителей со стороны властей Украины, а также совершаемых ими военных преступлений.