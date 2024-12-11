Рыбинскую компанию оштрафовали за нарушения на газовой сети

Ростехнадзор выявил 27 нарушений в области промышленной безопасности на объекте ООО «Рыбинская транспортная компания». Об этом сообщили в пресс-службе Ростехнадзора.

Внеплановая проверка проводилась по согласованию с областной прокуратурой. В ходе нее специалисты выявили нарушения обязательных требований в области промышленной безопасности на опасном производственном объекте (ОПО) III класса «Сеть газопотребления».

Ростехнадзор установил, что ОПО эксплуатируется без специального разрешения, не зарегистрирован в государственном реестре, а гендиректор не аттестован в области промышленной безопасности. Кроме того, на объекте эксплуатируют технические устройства и сооружения без заключения экспертиз, отсутствует договор обслуживания на газовое оборудование и необходимая документация по эксплуатации ОПО.

В отношении юрлица составили протокол по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ (Грубое нарушение требований промышленной безопасности). По итогам его рассмотрения Рыбинский городской суд наложил на компанию штраф в размере 200 тыс. руб.

Алла Чижова