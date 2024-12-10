Житель Белгорода получил 16 лет за госизмену и листовки в поддержку ВСУ

2-й Западный окружной военный суд признал жителя Белгорода виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Как рассказали «Ъ» в пресс-службе управления ФСБ по Белгородской области, мужчине назначили 16 лет лишения свободы, три из которых ему предстоит провести в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима.

По данным УФСБ, фигурант дела по заданию представителя признанного террористическим украинского военизированного объединения собирал и передавал сведения о месте дислокации подразделений вооруженных сил РФ на территории района Белгородской области. Кроме того, мужчина подготовил и распространил среди жителей Белгорода агитационные листовки, в которых содержалась пропаганда этого объединения. В момент совершения преступления он был задержан оперативниками УФСБ. В ведомстве не назвали имя осужденного, но сообщили, что он родился в 1994 году.

За время проведения специальной военной операции российские суды вынесли множество приговоров за попытки диверсий и государственную измену. В октябре текущего года гражданин России получил 16 лет колонии за попытку подрыва железной дороги в Белгородской области. За аналогичную подготовку к взрыву железнодорожных путей в Воронежской области местного жителя этой осенью отправили в колонию на 22 года.

Сергей Толмачев, Воронеж