«Пантеон Славы» в селе Крым стал памятником истории

Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области постановил включить памятный ансамбль «Пантеон Славы», 1965-1972 годы в Единый государственный реестр памятников истории и культуры народов РФ в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Ростовской области.

Памятный ансамбль расположен в селе Крым Мясниковского района.

Согласно открытым источникам, мемориальный комплекс был открыт в 1970 году в память о жителях села, полегших в боях Великой Отечественной войны.

Комплекс построили на деньги местного колхоза им. Лукашина. Памятник строили в течение пяти лет по инициативе учеников и преподавателей сельской школы № 5.

Сергей Иванов