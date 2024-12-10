Путин: на выполнение социальных обязательств заложена четверть расходов бюджета

Президент Владимир Путин сообщил, что на выполнение социальных обязательств планируется потратить четверть расходов бюджета на ближайшие три года. По его словам, такие бюджетные расходы следует считать инвестициями в человеческий капитал.

«На эти цели запланировано направить в предстоящие три года четверть расходов всего бюджета. Хотя правильным было бы здесь говорить не о расходах, а об инвестициях, ведь, когда мы направляем средства на зарплаты и пенсии, на здравоохранение, образование, культуру и спорт, мы вкладываем их в человеческий капитал, в народосбережение в конечном счете»,— сказал президент на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Из подписанного президентом закона о бюджете на 2025–2027 годы следует, что на социальную политику из бюджета заложено 6,4 трлн руб. в 2025 году, 7,19 трлн руб. в 2026 году и 7,24 трлн руб. в 2027 году (всего за три года — 20,83 трлн руб.). Социальная политика в 2025 году будет вторым по размеру разделом бюджета (15,7% всех трат) после национальной обороны (32,4% всех трат). В частности, бюджетом предусмотрены индексация пенсий работающих пенсионеров, продление программы материнского капитала, субсидирование ставки по ипотеке для семей с детьми.

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