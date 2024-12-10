В Ярославле в результате стрельбы пострадала женщина

В Ярославле местная жительница получила ранение в ногу после стрельбы на улице Труфанова. В пресс-службе УМВД сообщили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером 6 декабря в соцсетях появилась информация о стрельбе на улице Труфанова. В полиции сообщили, что в результате инцидента пострадала женщина. Сотрудники правоохранительных органов установили 58-летнего местного жителя, у которого изъяли пневматическую винтовку.

«В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела»,— сообщили в УМВД «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова