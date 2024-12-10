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Сочинскую автоинструктора осудили за подкуп экзаменатора ГИБДД

Центральный районный суд Сочи вынес приговор инструктору автошколы по делу о даче взятки должностному лицу. Суд признал ее виновной, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что обвиняемая работала инструктором в автошколе и обучала учеников на категорию «В». Фигурантка, желая повысить свой рейтинг как инструктора, решила организовать для семи своих учеников успешную сдачу практического экзамена в ГИБДД, выяснил суд. Инструктор, как установило следствие, предложила инспектору МРЭО ГИБДД 70 тыс. руб. за содействие в получении водительских прав. Экзаменатор сообщил о попытке подкупа в краевое управление ФСБ, сотрудники которого пресекли противоправные действия.

Фигурантка полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Приговор в законную силу не вступил.

Вячеслав Рыжков

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