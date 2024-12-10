Путин заявил о важности фиксации нарушений прав мирных жителей со стороны ВСУ

Президент Владимир Путин на заседании с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвал фиксировать нарушения прав мирных жителей со стороны украинских военных. По его словам, важно информировать об этом мировое сообщество.

«Особо подчеркну важность вашей работы по фиксации нарушений прав мирных жителей со стороны киевского режима, а также совершаемых им военных преступлений»,— сказал президент на заседании. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24».

9 августа члены комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека заявили, что украинские военные на оккупированной территории Курской области нарушают нормы гуманитарного права, в том числе обстреливают машины людей, пытающихся покинуть зону боевых действий. По вопросу нарушения прав мирных жителей в Курской области СПЧ направлял запросы в Мониторинговую миссию ООН по правам человека на Украине и Международный комитет Красного Креста.