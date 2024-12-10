S7 начала проверку пилотов после фотографии с просмотром гонок во время полета

Авиакомпания S7 начала проверку после публикации в СМИ фотографии из кабины пилотов Airbus A321, на котором видно, что один из пилотов смотрит видео Гран-при «Формулы-1» во время полета из Южно-Сахалинска в Новосибирск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

В компании отметили, что процедуры «стерильной кабины», когда запрещаются любые ненужные действия или разговоры при ответственных этапов полета, распространяются на высоты до 3 тыс. м. По достижению такой высоты один из пилотов продолжает управление, а другой может отвлечься на «прием пищи, перерыв, посещение уборной и т. д».

Проверку также начала Новосибирская транспортная прокуратура. В ведомстве сообщили о выявлении в социальных сетях информации о возможном нарушении требований безопасности полетов. Прокуратура оценит действия пилота и эксплуатанта воздушного судна, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Telegram-канал Baza днем 10 декабря опубликовала фотографию из кабины Airbus A321, которая была опубликована в сообществе, посвященном «Формуле-1» с подписью «Simply Airways». Медиапроект отмечает, что фотография вскоре была удалена, но она успела распространиться среди сотрудников компании, а один из подписчиков сообщества переслал кадр авиакомпании с жалобой на опасное пилотирование.