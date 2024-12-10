В Шадринске в отношении судебного пристава возбудили дело о взяточничестве

Управление СК России по Курганской области возбудило уголовное дело в отношении судебного пристава по Шадринскому району регионального УФССП РФ. Его обвиняют в получение взятки за бездействие в размере 390 тыс. руб., сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в 2021-2024 годах судебный пристав-исполнитель не принял мер по взысканию с 41-летней жительницы Шадринска задолженности по кредитам, сославшись на отсутствие у нее имущества. Выяснилось, что за это она заплатила сотруднику УФССП деньгами и ценным имуществом. В отношении жительницы Шадринска также возбуждено уголовное дело за дачу взятки.

В настоящий момент решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу.