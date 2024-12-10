В Ярославле подозреваемые в обнале попытались обмануть бывших клиентов

В Ярославле подозреваемые в незаконном обналичивании средств подали иск к организации, которая ранее была их клиентом, а потом потребовали деньги за отказ от иска. Их действия полиция квалифицировала по статье «Мошенничество», сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что сотрудники полиции в мае 2024 года задержали двух жителей, которые подозреваются в незаконных банковских операциях на сумму более 1 млрд руб. посредством обналичивания средств. Им была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

«В дальнейшем подозреваемые использовали сохранившиеся фиктивные финансовые документы для подачи многомилионного иска в суд против одной из организаций, ранее пользовавшейся их услугами»,— рассказали в региональном УМВД.

Обвиняемые использовали мнимый договор о задолженности организации перед ними, операции по которому не прошли в связи с задержанием фигурантов. Они предложили представителю фирмы-ответчика отозвать исковое заявление, а взамен попросили определенный процент от суммы исковых требований.

«После передачи части денежных средств в размере более двух миллионов рублей противоправная деятельность данных граждан была в очередной раз пресечена оперативными сотрудниками полиции»,— рассказали в УМВД.

Действия фигурантов следствие квалифицировало как покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Антон Голицын