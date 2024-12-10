Суд отказал семье экс-губернатора Челябинской области в иске к Росимуществу

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска семьи бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича к Росимуществу. Истцы требовали признать незаконными действия ведомства в отношении национализированного агрохолдинга «Макфа». Информация об этом содержится в картотеке дел.

Заявление в Арбитражный суд Москвы поступило 16 августа 2024 года. В список истцов входили сам Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич, Александр и Наталья Юревичи, а также Валерия и Максим Чигинцевы. Изначально иск был подан в июле в Тверской районный суд Москвы, однако дело было передано в арбитраж из-за разногласий о подсудности. Тогда адвокат Михаила Юревича и его семьи Игорь Трунов заявлял, что поводом для заявления требований стала передача национализированных предприятий Росимуществом под управление ООО «РСХБ-Финанс», несмотря на их арест.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о национализации холдинга «Макфа». Заявитель смог доказать коррупционное происхождение бизнеса. Ответчиками по делу являлись 13 физических лиц, среди которых экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. В июне 2024 года ООО «УК "М-групп"», которое управляло холдингом «Макфа», перешло под управление структуры Россельхозбанка — «РСХБ-Финанс».